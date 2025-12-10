Nevşehir'de aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'terör örgütü üyesi' olduğu gerekçesiyle aranan N.U. ve B.D.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu için aranan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.D'yi yakaladı.
FETÖ mensubu hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
