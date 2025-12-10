Nevşehir'de aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu için aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.D'yi yakaladı.

FETÖ mensubu hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.