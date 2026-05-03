Haberler

Nevşehir'de Emniyet Genel Müdürü Fidan için veda yemeği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan için veda etkinliği gerçekleştirildi.

Nevşehir'de, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan için veda etkinliği gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi iken geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Fidan için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında veda yemeği düzenlendi.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, valilik görevi boyunca kente hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirtti.

Her görevin geçici olduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

"Nevşehir'i memleketimiz bilip güzel dostlar edindik. Güzel anılarla buradan ayrılıyoruz. Ama her görevin bir sonu var. Bizim için önemli olan görevleri devrettiğimizde güzel anılmaktır. Bu her kamu görevlisinin en büyük arzudur. Nevşehir'de görev yaptığımız süre boyunca iki şeye dikkat ettik. Birincisi, kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktı. Hiçbir zaman ulaşılamaz duvarlar örmemeye gayret ettik. Gelen hiç kimseyi geri çevirmeme prensibiyle çalıştık. İkincisi ise Nevşehir'de devletin bütün kurumlarını uyum içinde çalıştırmayı öncelik olarak saydık. Elimizden geldiğince bize emanet edilen hizmet bayrağını daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olduk. Kalbimiz burada, Nevşehir'in her bir meselesini bizim meselemiz olmasının bilinciyle ayrılıyoruz."

Programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır

Galatasaray'dan son karar: 40 milyon Euro verildiği anda satılacak
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır

Galatasaray'dan son karar: 40 milyon Euro verildiği anda satılacak
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

İki ilimiz, pazar gününü böyle geçirdi! İşte hasarın görüntüleri
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu