Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don riski sebebiyle genel hayatın olumsuz etkileneceği değerlendirildi.

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

