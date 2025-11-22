Haberler

Nevşehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
AK Parti Gençlik Kolları, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında '81 Hayal, Bir Türkiye' etkinliği düzenleyerek çocuklarla buluştu. Başkan Necati Yurtbilir, etkinlikte çocukların hakları için seslerini yükselttiklerini vurguladı.

Nevşehir'de, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir ve yönetimi, kentteki bir parkta buluştukları çocuklarla resim çizerek onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Yurtbilir, burada yaptığı basın açıklamasında, AK Parti Gençlik Kolları olarak Filistin'den Sudan'a, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında, hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak ve "Terörsüz Türkiye"nin kıymetini bir kez daha haykırmak bir araya geldiklerini belirtti.

Pek çok coğrafyada çocukların kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakıldığına dikkati çeken Yurtbilir, şöyle konuştu:

"Mazlum coğrafyalarda çocukların yaşadığı acı ve ağır tablo, güvenli bir ortamın kıymetini ve "Terörsüz Türkiye"nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bırakmaktadır. Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız, güven ve huzur ikliminde büyümektedir. Her çocuğun güvenle, özgürce büyüyebileceği bir dünya mümkündür. Uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamamaktadır. Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir, sorumluluk alın. Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Biz "Terörsüz Türkiye"nin geçleri olarak kararlıyız. Terörsüz bir Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür."

Yurtbilir, AK Gençlik olarak sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

