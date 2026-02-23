Haberler

Nevşehir'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Para Cezası

Nevşehir'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Para Cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan S.Ç.'ye, 46 bin 217 TL para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

NEVŞEHİR'de aracı ile drift attığı görüntüleri sanal medyada paylaşan S.Ç.'ye 46 bin 217 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ç.'nin, Sümer Mahallesi'nde otomobili ile drift attığı anları sanal medyada paylaşması sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda S.Ç.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılırken, 'Drift yapmak' nedeniyle toplam 46 bin 217 TL trafik idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf