Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ahmet D. idaresindeki 50 FE 542 otomobil, Kozluca-Yuva köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan