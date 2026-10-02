Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı

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Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü DEAŞ'ı meşru gösterecek paylaşımlar yapan Suriye uyruklu E.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA