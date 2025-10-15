Nevşehir'de Çocuk Şenliği Düzenlendi
Yeşilay Nevşehir Şubesi, köy okullarında öğrenim gören çocuklar için etkinlik düzenledi. Nevşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin desteğiyle gerçekleşen 'Çocuk Şenliği' programında, 329 öğrenci çeşitli oyunlar ve aktivitelerle sağlıklı yaşam konularında bilgilendirildi.
Yeşilay Nevşehir Şubesi tarafından köy okullarında öğrenim gören çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Nevşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin desteğiyle "Çocuk Şenliği" programı gerçekleştirildi.
NEVÜ yerleşkesindeki etkinlik alanında yapılan programa, Alacaşar, Balcın, Çiftlik, Güvercinlik, Özyayla ve İcik köylerindeki okullardan 329 öğrenci yer aldı.
Her gün farklı bir köyden kaldırılan otobüsle üniversiteye gelen çocuklar, tanışma oyunları, boyama etkinlikleri, bileklik yapımı ve yarışmalara katılıyor.
Yeşilay'ın kuruluş amacını anlatan animasyon filminin izletildiği programda, çocuklara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sorular yöneltilerek interaktif bir farkındalık çalışması yürütülüyor.
Etkinlik, 17 Ekim Cuma günü sona erecek.