Haberler

Nevşehir'de Çocuk Şenliği Düzenlendi

Nevşehir'de Çocuk Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Nevşehir Şubesi, köy okullarında öğrenim gören çocuklar için etkinlik düzenledi. Nevşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin desteğiyle gerçekleşen 'Çocuk Şenliği' programında, 329 öğrenci çeşitli oyunlar ve aktivitelerle sağlıklı yaşam konularında bilgilendirildi.

Yeşilay Nevşehir Şubesi tarafından köy okullarında öğrenim gören çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin desteğiyle "Çocuk Şenliği" programı gerçekleştirildi.

NEVÜ yerleşkesindeki etkinlik alanında yapılan programa, Alacaşar, Balcın, Çiftlik, Güvercinlik, Özyayla ve İcik köylerindeki okullardan 329 öğrenci yer aldı.

Her gün farklı bir köyden kaldırılan otobüsle üniversiteye gelen çocuklar, tanışma oyunları, boyama etkinlikleri, bileklik yapımı ve yarışmalara katılıyor.

Yeşilay'ın kuruluş amacını anlatan animasyon filminin izletildiği programda, çocuklara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sorular yöneltilerek interaktif bir farkındalık çalışması yürütülüyor.

Etkinlik, 17 Ekim Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2026 Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte merak edilen sorunun yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.