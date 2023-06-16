Nevşehir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü

Nevşehir'de bir apartmanın 6. katındaki dairesinden cam silerken düşen kadın hayatını kaybettiMerkeze bağlı Nar beldesi Bahçelievler Mahallesi Uçar Sokak'ta bir binanın 6. katında ikamet eden Z.U. (45), cam silmek için pencereye çıktı.