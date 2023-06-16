Nevşehir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü
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Nevşehir'de bir apartmanın 6. katındaki dairesinden cam silerken düşen kadın hayatını kaybettiMerkeze bağlı Nar beldesi Bahçelievler Mahallesi Uçar Sokak'ta bir binanın 6. katında ikamet eden Z.U. (45), cam silmek için pencereye çıktı.
Nevşehir'de bir apartmanın 6. katındaki dairesinden cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti
Merkeze bağlı Nar beldesi Bahçelievler Mahallesi Uçar Sokak'ta bir binanın 6. katında ikamet eden Z.U. (45), cam silmek için pencereye çıktı.
Dengesini kaybederek düşen kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Z.U'nun cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel