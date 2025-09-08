Haberler

Nevşehir'de 'Boş Sıralar' Etkinliği ile Gazzeli Çocuklar Anıldı

Nevşehir'de 'Boş Sıralar' Etkinliği ile Gazzeli Çocuklar Anıldı
AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için boş sıralara okul çantası, oyuncak ve fotoğraflar bırakıldı. Programda, Gazze'deki çocukların eğitim haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

Nevşehir'de, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Nejdet Ersan Parkı'nda düzenlenen programda, boş sıralara okul çantası, oyuncak ve Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğrafları konuldu.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, Türkiye'de milyonlarca çocuğun okulla buluştuğunu ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de ise binlerce çocuğun tüm hayallerinin yok edildiğini belirtti.

Saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri 19 bin çocuğu katlettiğini vurgulayan Yurtbilir, şunları kaydetti:

"O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi."

Yurtbilir, gösterdikleri onurlu direnişle tüm dünyaya insanlık dersi veren Gazze halkını selamladıklarını da sözlerine ekledi.

