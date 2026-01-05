Haberler

Nevşehir'de bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

Güncelleme:
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 52 yaşındaki Yaşar Gülhan, evinin banyosunda ölü bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz bulunan Gülhan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırlık Mahallesi'ndeki evinde duş almak için girdiği banyoda uzun süre kalan Yaşar Gülhan'ı (52) kontrol eden yakınları, kendisini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
