Nevşehir'de iş yerine silahla ateş ettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
Nevşehir'in Camicedit Mahallesi'nde bir emlak ofisine av tüfeği ile ateş açan iki şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Camicedit Mahallesi Görgünler Caddesi'nde E.Ç'ye ait emlak ofisine gece av tüfeği ile ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerinde incelemede bulunan ekipler, olayı Y.Ö. ve K.K'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan şüphelilerden K.K'nin emniyetteki ifadesinde, olayı ev satışından kaynaklı alacak meselesinden dolayı kendisinin gerçekleştirdiğini, Y.Ö'nün ise yanında bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.