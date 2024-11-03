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Nevşehir'de AFAD Gönüllüleri İçin Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Nevşehir'de AFAD Gönüllüleri İçin Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
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Nevşehir'de, AFAD Müdürlüğü tarafından gönüllülerin birleşmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar doğa yürüyüşü yaparak acil durum konulu sunumları takip etti. 114 gönüllünün katıldığı etkinlikte Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk de yer aldı.

Nevşehir'de, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünce gönüllülerin kaynaşması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki arama kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile AFAD gönüllüleri Uçhisar beldesindeki Esentepe mevkisinde toplandı.

Katılımcılar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde belirlenen güzergahta doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün sonunda AFAD İl Müdürlüğünde hazırlanan alanda katılımcılar hem dinlendi hem de yetkililerin acil durum konusunda yaptığı sunumları takip etti.

114 gönüllünün katıldığı etkinlikte, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk de yer aldı.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım - Güncel
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