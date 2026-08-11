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Avanos'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 453 Gram Ele Geçirildi

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 453 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 453 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüpheli H.U'ya ait araçta narkotik köpeği "Zırh"ın desteğiyle yapılan aramada, 1 kilo 453 gram sentetik uyuşturucu madde ile hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA
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