Nevşehir Belediyesi alt ve üst yapıyı iyileştirme çalışmalarına başladı

Nevşehir Belediyesi, kent merkezinde alt ve üst yapı iyileştirmeleri için Bahçelievler Mahallesi'nde çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yatırımların kentin standartlarını yükselteceğini ve yaklaşık 500 milyon liraya mal olacağını açıkladı.

Nevşehir Belediyesi, il merkezinde alt ve üst yapıyı iyileştirme çalışmalarına başladı.

Kent merkezinde planlanan faaliyetlere Bahçelievler Mahallesi'ndeki ilk etap çalışmasıyla başlandı.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı konuşmada, kentin asırlık sorunlarının ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

İçme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli alt ve üst yapı yenileme çalışmalarının Nevşehir'in marka değerini üst seviyelere yükselteceğini ifade eden Arı, çalışmaların yaklaşık 500 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Hayata geçirilecek yatırımların kentin standartlarını yükselteceğini vurgulayan Arı, "Sağlıklı suya kavuşmak, su ile ilgili tüm sorunlardan kurtulmak ve kuraklık tehlikesine karşı tedbirler çerçevesinde uzun yıllara etki edecek gerekli planlamaları yaptık. SCADA yatırımlarıyla şebekenin anlık yönetim kabiliyetini takip edip, debi, basınç, kayıp kaçak, kuru verimliliği gibi faktörleri anlık olarak görebileceğiz. Ayrıca arıtma tesisi de hizmete kazandırılacak ve böylelikle suya dair tedbirler hayata geçirilmiş olacak." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında beton santrali, asfalt plenti tesisi, Kayaşehir turizm alanı yakınında otel yatırımlarının hayata geçirileceğini aktaran Arı, kent merkezindeki iki farklı mahallede kapalı pazar yerinin inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
