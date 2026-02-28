Haberler

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı makamında öğrencilerle sahur yaptı

Güncelleme:
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, üniversite öğrencileriyle birlikte makamında sahur programı düzenledi. 250 öğrenciyle bir araya gelen Arı, Ramazan ayının güzelliklerini paylaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı makamında üniversite öğrencileriyle sahur yaptı.

Belediyedeki makam odasını sahur için hazırlatan Başkan Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören 250 öğrenci ile bir araya geldi.

Belediye ekiplerince yemek ve çay servisi yapılan programda Arı, öğrencilerle sohbet edip sahur yaptı.

Başkan Arı, gazetecilere, belediyede sahur programını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Ramazan her yerde güzel ama Nevşehir'de bir başka güzeldir. Nevşehir'de keyifli zaman geçiriyoruz. Ramazanın gündüzü ve gecesi ayrı güzel. Yüzlerce gencimizle makam odasını sahur sofrasına çevirdik." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Yılmaz da ramazanın çeşitli etkinliklerle keyifli geçtiğini ifade ederek, "Geçen sene de aynı davete gelmiştik. Adanalıyım, belediye tarafından makamda yapılan sahur programını ilk defa burada gördüm." diye konuştu.

Züleyha Kurter ise arkadaşlarıyla katıldığı sahur etkinliğinin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu kaydetti.

