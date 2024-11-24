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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yoğun kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek verdi. 70 araç ve 300 kişilik ekip ile gerçekleştirilen çalışmalar, gece boyunca devam etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kar küreme aracıyla yağışın ardından kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çalışma yapan ekiplere destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, kentte gece başlayan kar yağışının trafikte aksamalara neden olmaması için küreme ve tuzlama yapan belediye ekiplerinin çalışmalarını kontrol ederek kar küreme aracını kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezince yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen Arı, belediyeye ait 70 araç ve yaklaşık 300 kişilik ekibin mesai harcadığını belirtti.

Çalışma yapılan şehir içi yollarda 100 ton solüsyon kullanıldığını ifade eden Arı, vatandaşlardan gelen şikayetlere kısa sürede çözüm sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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