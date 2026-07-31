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Nevşehir Belediye Başkanı Arı vatandaşlarla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Arı vatandaşlarla buluştu
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Söz Sizde Nevşehir Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Söz Sizde Nevşehir Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, taleplerini dinlemek amacıyla kent sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.

Arı, "Söz Sizde Nevşehir Buluşmaları" kapsamında Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki parkta vatandaşlarla buluştu.

Talep ve önerileri dinleyen Arı, dondurma, çay ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Arı, Belediye Güzel Sanatlar Merkezi eğitmenleri tarafından seslendirilen türkülere eşlik edip halaya katıldı.

Kaynak: AA
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