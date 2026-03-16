Nevşehir Belediye Başkanı Arı sporcularla sahurda buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sporcular ve antrenörleriyle sahur programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, belediyenin Nevmekan Sosyal Tesisleri'nde sporcu ve antrenörlerle sahur programında buluştu.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki 16 farklı branşta mücadele eden çok sayıda sporcu ile sahur yapan Arı, sporculara mutlu ve huzurlu olabilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydeden Arı, "En önemli duygu, insan sevgisi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişip şehrinize ve ülkenize hizmet etmek olmalı. Hedefleriniz mutlaka olsun ve rol model olarak gelecek kuşaklara örnek birer sporcu olmanız bizim için en önemli etken. Elde ettiğiniz başarıları daha da yukarılara taşımanız için her zaman yanınızda olacağız ve sizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehteranın dinleti sunduğu programa, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler ve Hasan İler de katıldı.