Kerkük'te Nevruz Bayramı kutlandı

Baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı Irak'ın Kerkük kentinde kutlandı.

Kent merkezindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde geniş katılımlı kutlama etkinliği düzenlendi.

Kalenin yanında Baba Gürgür, Dırvaza ve Şorvah parkında kutlamalar yapıldı.

Kutlamaya katılan Sirvan Bahtiyar, AA muhabirine, Nevruz Bayramı etkinliğinin çok güzel geçtiğini ve bu kutlamaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Said Ahmet, dostluk ve kardeşlik bayramı olan Nevruz'un Orta Doğu'ya barışı ve Irak'a kardeşliği getirmesini temenni etti.

Irak'ın birçok kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.