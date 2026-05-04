NEVESOB Başkanı Pınarbaşı güven tazeledi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, yeniden göreve seçildi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda yapılan NEVESOB Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Pınarbaşı yeniden aday oldu.

Tek listeyle gidilen seçimde oy çokluğu ile yeniden göreve seçilen Pınarbaşı, yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.