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NETSCOUT raporu yüksek kapasiteli DDoS saldırılarında yüzde 1286 artışa işaret etti

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NETSCOUT raporuna göre yüksek kapasiteli DDoS saldırıları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1286 arttı. Raporda, 209 ülke/bölgede 9,1 milyondan fazla saldırı kaydedildiği, saldırıların ağ altyapıları ve uygulama sistemlerini bozmaya yöneldiği belirtildi.

Dünya genelinde yüksek kapasiteli dağıtık hizmet engelleme (DDoS) saldırılarının sayısı, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1286 arttı.

ABD merkezli siber güvenlik ve ağ izleme şirketi NETSCOUT, 2026'nın ocak-haziran dönemine ilişkin DDoS Tehdit İstihbaratı Raporu'nu yayımladı.

Raporda, yılın ilk 6 ayında 209 ülke ve bölgede 9,1 milyondan fazla DDoS saldırısı kaydedildiği aktarıldı.

Saldırıların hem kapasitesinde hem de kullanılan yöntemlerde önemli değişimler yaşandığı belirtilen raporda, yüksek kapasiteli DDoS saldırılarının sayısının 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1286 arttığı bildirildi.

Raporda, saldırıların yalnızca internet bağlantılarını devre dışı bırakmayı hedeflemediği, ağ altyapıları ve uygulama sistemlerinin işleyişini bozmaya yönelik kısa süreli ve yoğun saldırıların da yaygınlaştığı ifade edildi.

Bir dakika veya daha kısa süren DDoS saldırılarının toplam saldırılar içindeki payının 2023'ün ikinci yarısından bu yana yaklaşık iki katına çıktığı vurgulanan raporda, bu saldırıların sunucuların bağlantılarını ve uygulama altyapılarını olumsuz etkileyebildiği belirtildi.

Raporda ayrıca siber saldırı hizmetlerinin ücret karşılığında sunulduğu platformların yaygınlaşmasının, saldırı düzenlemeyi kolaylaştıran unsurlar arasında yer aldığına işaret edildi.

Kaynak: AA
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