İran'ın misillemelerinin ardından Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından zor bir akşam geçirdiklerini belirtti ve bölgeye yardım talimatı verdi.

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti."

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemelerinde füze parçaları çok sayıda bölgeye düşmüş, Dimona ve Arad kentlerine ise İran füzeleri doğrudan isabet etmişti. Füzelerin düştüğü iki bölgede ağır hasar meydana gelmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
