Netanyahu, Paraguay Temsilciler Meclisi Başkanı ile mahkeme salonunda görüştü

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası nedeniyle duruşma salonunda Paraguay Temsilciler Meclisi Başkanı Raul Latorre ile bir araya geldi. Duruşmanın ertelenmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasından yargılandığı mahkemenin duruşma salonunda Paraguay Temsilciler Meclisi Başkanı Raul Latorre ile bir araya geldi.

Netanyahu, Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nden diplomatik görüşme nedeniyle bugün yapılacak duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkemenin ertelemeyi kabul etmemesi üzerine Netanyahu, Paraguay Temsilciler Meclisi Başkanı Latorre ile duruşma salonunda görüşmek zorunda kaldı.

Duruşma sonrası Netanyahu ile Latorre, mahkeme salonunda bir süre sohbet etti.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, Netanyahu, Latorre ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın mahkeme salonunda ayakta sohbet ettiği görülüyor.

Netanyahu, uzun süredir devam eden hakkındaki yolsuzluk davaları kapsamında mahkemede haftada 3 gün ifade veriyor.

İsrail Başbakanı, "işlerini aksattığı" iddiasıyla bu duruşmaların sayısının düşürülmesini talep etse de mahkeme henüz buna olumlu yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Kasım'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a bir mektup göndererek Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

Netanyahu da 30 Kasım'da hakkındaki yolsuzluk davalarından affedilmesi için Herzog'a resmi başvuru yapmıştı.

Herzog ise Netanyahu'yu affedip affetmeyeceğine ilişkin kararını henüz açıklamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
