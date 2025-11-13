Haberler

Netanyahu, Yolsuzluk Davası Nedeniyle Af Talebinde Bulunmayacağını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasının düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını duyurdu. Netanyahu, suçunu kabul etmenin şart olduğunu belirterek, New York Belediye Başkanı hakkında da açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesinin suçunu kabul etmesine bağlı olmaya devam ettiği sürece Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını belirtti.

Başbakan Netanyahu, Avustralyalı televizyon sunucusu Erin Molan'ın YouTube kanalına verdiği röportajda, hakkındaki yolsuzluk yargılaması ve af tartışmaları ile New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul etmek anlamına gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını, "Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemiyor ve kesinlikle yapmayacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un af çıkartabilmesi için Netanyahu'nun suçunu itiraf ederek resmi talepte bulunması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mektupla kendisi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan af talebinde bulunmasına minnettarlığını dile getiren Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının hem Amerikan hem de İsrail çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Netanyahu, "Oraya gitmekten korkuyor muyum? Kesinlikle hayır. Elbette hayır." dedi.

Netanyahu, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin "ekonomi, antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen genç ve eğitimsiz bir lider" olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.