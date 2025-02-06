Netanyahu Washington'da protesto edildi: Bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington ziyaretinde kaldığı otelde protesto eden bir grup barış yanlısı aktivist, Netanyahu'nun "savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiğini" dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otelde dün akşam saatlerinde protesto edildi.

"NETANYAHU SAVAŞ SUÇLUSU"

Code Pink" adlı savaş karşıtı kadın örgütü üyeleri tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler ellerinde "Filistin'e özgürlük" yazan pankartlarla otelin giriş katında ve lobisinde Netanyahu aleyhinde gösteri yaptı.

Göstericilerden biri, çevrede bulunanlara yüksek sesle, "Netanyahu bu otelde kalıyor, kendisi savaş suçları ve soykırım dolayısıyla uluslararası toplum nezdinde suçludur. Başka bir ülkede olsa tutuklanması gerekirdi, bizim ülkemizde ise Başkanımız tarafından misafir ediliyor." şeklinde seslendi.

"BİZİM JENERASYONUMUZUN HİTLER'İDİR"

Gösteriye devam eden Code Pink üyelerinden bir diğeri, "Netanyahu'nun elinde 300 binden fazla Filistinlinin kanı var. Binyamin Netanyahu bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir." diye bağırdı.

Otelin lobisinde gösterilerini tamamlayan protestocular, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.