MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

21 ilimizde eğitime kar engeli
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi
Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Netanyahu Washington'da protesto edildi: Bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'daki otelinde barış yanlısı aktivistler tarafından protesto edildi. Göstericiler, Netanyahu'nun uluslararası suçlardan dolayı tutuklanması gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington ziyaretinde kaldığı otelde protesto eden bir grup barış yanlısı aktivist, Netanyahu'nun "savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiğini" dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otelde dün akşam saatlerinde protesto edildi.

"NETANYAHU SAVAŞ SUÇLUSU"

Code Pink" adlı savaş karşıtı kadın örgütü üyeleri tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler ellerinde "Filistin'e özgürlük" yazan pankartlarla otelin giriş katında ve lobisinde Netanyahu aleyhinde gösteri yaptı.

Göstericilerden biri, çevrede bulunanlara yüksek sesle, "Netanyahu bu otelde kalıyor, kendisi savaş suçları ve soykırım dolayısıyla uluslararası toplum nezdinde suçludur. Başka bir ülkede olsa tutuklanması gerekirdi, bizim ülkemizde ise Başkanımız tarafından misafir ediliyor." şeklinde seslendi.

"BİZİM JENERASYONUMUZUN HİTLER'İDİR"

Gösteriye devam eden Code Pink üyelerinden bir diğeri, "Netanyahu'nun elinde 300 binden fazla Filistinlinin kanı var. Binyamin Netanyahu bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir." diye bağırdı.

Otelin lobisinde gösterilerini tamamlayan protestocular, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump ile salı günü bir araya gelen Netanyahu, daha sonra Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.
Netanyahu Washington'da protesto edildi: Bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
img

Terör örgütünden hain plan! 65 kişiyi tek tek böyle öldürdüler
img

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti... Otoparkta öldürüldü
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.