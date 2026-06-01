Netanyahu ve Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi
İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a saldırı tehdidinin ardından geldi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ikilinin telefonla görüştüğünü aktarırken görüşmenin detayına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Netanyahu-Trump ikilisi arasında yapılan telefon görüşmesinin, İsrail'in Beyrut'a saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurmuştu.
İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirilmişti.