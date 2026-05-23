Netanyahu ile Trump'ın İran'la varılması olası taslak anlaşmayı telefonda görüşeceği bildirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki müzakerelerde üzerinde büyük ölçüde uzlaşıldığı ileri sürülen taslak anlaşmayı ele alacağı telefon konuşması gerçekleştireceği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu ile Trump'ın İran'la duyurulması olası yeni taslak anlaşmaya ilişkin görüşmenin bu akşam gerçekleşeceği ifade edildi.

Haberde, Washington ile Tahran yönetimlerinin savaşın tamamen sona erdirilmesi için 60 gün boyunca yürütülecek müzakere sürecini başlatacak bir mutabakat zaptı imzalamasının beklendiği bilgisi geçildi.

Başbakan Netanyahu'nun, ABD ile İran müzakerelerine ilişkin koalisyon ortakları ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam acil toplantı yapacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." açıklaması yapmıştı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, müzakereler kapsamında İran ile ABD arasında mesaj alışverişini yürütmek üzere dün ve bugün Tahran'da temaslarda bulunmuştu.