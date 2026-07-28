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Netanyahu, Trump ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini savundu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Başbakan Netanyahu, görüşme sonrası yayımladığı video mesajda, Trump'la şimdiye kadar en iyi görüşmelerinden birini yaptığını ileri sürdü.

Netanyahu, "Tam bir işbirliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması başta olmak üzere ortak hedeflerimiz konusunda tam mutabakat içinde gerçekleşen bir görüşmeydi." dedi.

Ayrıca Netanyahu görüşmenin "fikir alışverişinde bulunmak ve ayrıca İsrail'in güvenliği ile geleceği açısından önemli olan konularda koordine olmak için bir fırsat" olduğunu belirtti.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, Trump ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ana gündeminin İran olduğunu söyledi.

İsrailli yetkili, "Görüşme İran'a odaklandı ve çok olumlu geçti. Liderler arasındaki kimyayı görebiliyordunuz. Trump ve Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme yönündeki ortak hedeflerini yinelediler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, ikilinin ABD-İsrail işbirliği ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya ilişkin çeşitli "fırsatları" görüştüğünü aktardı.

İsrail basınına konuşan bir başka görüşmeye ilişkin bilgi sahibi İsrailli yetkili ise Trump'ın İsrail'in Suriye, Lübnan veya Gazze Şeridi'nden çekilmesini talep etmediğini ileri sürdü.

Kazma Dağı'nın görüşmede gündeme gelmediği aktarıldı

İsrail Ulusal Kamu Diplomasisi Direktörlüğü Başkanı Tzipi Hotovely ise gazetecilerle gerçekleştirdiği brifingde, Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hotovely, "Netanyahu ile Trump görüşmesinde Kazma Dağı konusu gündeme gelmedi. İsrail'in istihbarat bilgileriyle geldiğini iddia eden haberler tamamen asılsızdır." dedi.

Kaynak: AA
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