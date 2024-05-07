Netanyahu: Refah'a saldırı İsrailli esirlerin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek için düzenlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatmasının nedenini açıkladı. Netanyahu, İsrailli esirlerin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek olarak açıkladığı saldırılarla ilgili Refah Sınır Kapısı'nın ele geçirilmesini ise "Hedefe ulaşmak için önemli bir adım" olarak yorumladı.

"SALDIRILARIN AMACI REHİNELERİN DÖNMESİ VE HAMAS'I YOK ETMEK"

Netanyahu, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaparak Refah'a başlatılan kara saldırıları hakkında konuştu. Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." ifadesini kullandı.

"HAMAS ATEŞKESİ KABUL EDEREK SALDIRIYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in taleplerinin "çok gerisinde olduğunu" vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsatan Netanyahu, İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini belirterek bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim'de yaşanan Hamas saldırısına karşılık verme bahanesiyle başlayan İsrail saldırılarında yeni bir ateşkes sürecine girilmesi beklenirken İsrail saldırıları yeniden başlamıştı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmiş, Hamas'ın duyurusunun ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.