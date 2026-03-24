İsrailli Bakan, Netanyahu'nun affı için tavsiye mektubunu Cumhurbaşkanı Herzog'a sundu

TEL İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için Adalet Bakanlığı'nın görüşü ve tavsiye mektubunu Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Adalet Bakanı Yariv Levin, Bakan Eliyahu'yu bakanlığa bağlı Af Dairesi'nin görüşünü desteklen belgeleri ve tavsiye mektubunu Cumhurbaşkanı Herzog'a sunmakla yetkilendirdi.

Eliyahu'nun Herzog'a sunduğu Af Dairesi'nin görüşü, ilgili belgeler ve tavsiye mektubunun Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk danışmaları tarafından inceleneceği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Af talebine ilişkin materyalleri aldık ve inceleyeceğiz. Kararı etkileme girişimlerinin hiçbir etkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı kanuna, vicdanının emrettiği kurallara ve ülkenin iyiliğine göre hareket edecektir." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, suçunu itiraf etmeksizin af talebinde bulunuyor

Başbakan Netanyahu, suçunu itiraf ve siyasi hayatını sona erdirme niyetini beyan etmeksizin, kasım ayında Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talebinde bulunmuştu.

Netanyahu af talebine ilişkin mektubunda, "yasal bir dayanağı olmadığını" öne sürerek hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesini talep ediyor.

Haaretz gazetesi, İsrail'de af talebinin mahkumiyet cezasına çarptırılan şahıslarca yapılabildiğine dikkat çekiyor.

Ancak Netanyahu'nun avukatları, Başbakanın yolsuzluk davasında henüz mahkumiyet almamış olmasına rağmen Herzog'un af yetkisine sahip olduğunu savunuyor.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüş, Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Kasım 2025'te başvuruda bulunmuştu.