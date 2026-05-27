İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun bugün görülecek yolsuzluk davası duruşmasının iptal talebini kabul etti

İsrail mahkemesi, Başbakan Netanyahu'nun bugünkü yolsuzluk davası duruşmasının iptali talebini kabul etti. Netanyahu, güvenlik toplantıları nedeniyle duruşmaya katılamadı.

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptaline ilişkin talebi kabul etti.

The Times of Israel'in haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, bugünkü yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye başvuruda bulundu.

Haberde, Netanyahu'nun dün gece geç saatlere kadar güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği ve sabah saatlerinde de bir toplantısının bulunduğu gerekçesiyle yapılan talep üzerine mahkemenin ilk olarak kısmi erteleme kararı aldığı belirtildi.

Hadad'ın, Netanyahu'nun günlük programına ilişkin ek bilgilendirme sunmasının ardından mahkemenin bugünkü duruşmanın tamamen iptalini kabul ettiği kaydedildi.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
