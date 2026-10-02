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Netanyahu'nun eski danışmanı Baratz, devrik Esed rejimini İsrail için uygun buldu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Ran Baratz, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığını savundu. Baratz, Hizbullah'a destek vermesine rağmen devrik Esed rejiminin Tel Aviv yönetimince Suriye'de tercih edileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Ran Baratz, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığını ve Tel Aviv yönetiminin Suriye yönetiminde onu görmeyi tercih edeceğini ifade etti.

Baratz, konuk olduğu bir Youtube programında, devrik Esed rejiminin hükümette kalmasının İsrail'in çıkarlarına daha uygun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Eski danışman Baratz, Beşar Esed'in devrilmesinin İsrail'in çıkarları için kötü olduğuna işaret ederek, "Türkler, Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi. Hizbullah'a destek olmasına rağmen Esed'i daha çok tercih ederdik." ifadelerini kullandı.

Devrik Esed rejimini "agresif değildi" şeklinde nitelendiren Baratz, Hizbullah'a destek olsalar dahi devrik rejimin İsrail'in çıkarlarına daha uygun olduğunu çünkü "bir örgütün bir devlet kadar tehdit oluşturamayacağını" belirtti.

Kaynak: AA
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