Haberler

Netanyahu'nun Af Talebi ve Siyasi Kutuplaşma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından kurtulmak için Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talep etmesi, ülkede ciddi bir siyasi tartışma ve kutuplaşmaya neden oldu. Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmeyi reddetmesi, durumu daha karmaşık hale getiriyor.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyaseti bırakması karşılığında yolsuzluk davalarından kurtulmasını sağlayacak bir çözümü kabul etmediğini yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çevresinin, siyasi hayattan çekilmeyi içeren hiçbir adımın kabul edilmeyeceğini açıkça ifade ettiğini bildirdi.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmasının görev süresinin en kritik kararı olabilecek karmaşık bir dosya oluşturduğunu yazdı.

Başvuruda ne sorumluluğun kabulünün ne de pişmanlık ifadesinin bulunmasının değerlendirmeyi daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

Gazeteye göre Herzog, kamu yararı çerçevesinde koşullu af gibi seçenekleri inceleyebilir. Ancak Netanyahu'nun herhangi bir yükümlülüğü kabul etmeye yanaşmaması bu ihtimali zayıflatıyor.

Yargısal uzlaşı ihtimali

KAN'ın bir başka haberinde, Herzog'un Netanyahu ile savcılık arasında yargısal bir anlaşma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Böyle bir anlaşmanın Netanyahu'nun bazı suçlamaları kabul etmesini gerektirdiği, ancak Başbakan'ın buna hazır olmadığı belirtildi.

Sokak tepkisi

Herzog'un evinin önünde toplanan İsrailliler, Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise Herzog'un talebi henüz incelemeye başlamadığını, medyadaki iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Siyasi kutuplaşmayı derinleştiren dosya

İsrail medyasına göre, Netanyahu'nun af başvurusunun sonuçlanması haftalar sürebilir. Ülkede süreç, bir kesim tarafından hukukun üstünlüğüne darbe olarak görülürken, diğer kesim affın siyasi istikrar için gerekli olduğunu savunuyor.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na 14 sayfadan oluşan af talebinde bulunmuştu. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler, Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
90 yaşındaki sürücü son sürat kahve dükkanına daldı

İnanılmaz kaza; sürücünün yaşına inanamayacaksınız!
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.