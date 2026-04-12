Netanyahu, Lübnan'ı saldırılarla hedef almaya devam edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları bölgeye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Lübnan'a saldırıları sürdürdüklerini belirten Netanyahu, "Yapılacak daha çok şey var ve biz bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, yürüttükleri saldırılarla Lübnan'ın güneyinden gelecek tehditleri savuşturduklarını ileri sürdü.

Netanyahu, bugün Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordu komuta kademesiyle Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeye gitmişti.