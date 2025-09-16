Netanyahu Kudüs ile İlgili Sert Açıklamalarda Bulundu

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, "Kudüs bizim şehrimiz" dedi.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte konuştu. Netanyahu, "İşte buradayız. Burası bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, burası sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek." ifadesini kullandı.