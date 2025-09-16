Netanyahu Kudüs ile İlgili Sert Açıklamalarda Bulundu

Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te yaptığı konuşmada, şehrin İsrail'e ait olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu, Kudüs'ün her zaman İsrail'in şehri olduğunu söyledi.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, "Kudüs bizim şehrimiz" dedi.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte konuştu. Netanyahu, "İşte buradayız. Burası bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, burası sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek." ifadesini kullandı.

