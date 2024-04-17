Üye Girişi
Haberler

Netanyahu: 'Kendi kararlarımızı vereceğiz'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır' dedi.

- Netanyahu: "Kendi kararlarımızı vereceğiz"

"İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Netanyahu, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını koruyacağını" söyledi. Cameron ve Baerbock'a "verdikleri samimi destek ve İran'ın saldırısına karşı İsrail'i savunmak üzere sergiledikleri emsalsiz destek" için teşekkür eden Netanyahu, Gazze'de duruma ilişkin Cameron ve Baerbock'a bilgi verdi. Netanyahu, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" diye konuştu.

"Gerilimin tırmanması kimsenin yararına değil"

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Cameron, İran'ın "dehşet verici" saldırısının ardından "dayanışma göstermek" için İsrail'de olduğunu söyledi. Cameron, "İsrail'in yapacağı her şeyin mümkün olduğunca sınırlı, hedefe yönelik ve akıllıca olmasını umuyoruz. Gerilimin tırmanması kimsenin yararına değil ve İsrail'de bunu muhataplarımıza açıkça söyledik" dedi.

"Herkes ölçülü ve sorumlu hareket etmeli"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'nun sonucu tamamen öngörülemez bir duruma sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğini açıkça ifade ettiğini söyledi. Baerbock, "Herkes ölçülü ve sorumlu hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

David Cameron Almanya İsrail Orta Doğu Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Mia Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sandık Kokusu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title