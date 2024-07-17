Netanyahu'nun "İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor" sözleri tepki çekti

İsrail güvenlik kabinesi, "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması" için yapılan müzakereleri görüşmek üzere toplandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun toplantıda, "Biz stres yapmamalıyız. Hamas stres yapmalı. İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor" dediği öğrenildi.

"KABUL EDİLEMEZ İFADELERE AÇIKLIK GETİR"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği platformdan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Kabul edilemez" ifadelerine açıklık getirmesi gerektiği belirtildi. Hamas ile İsrail arasında karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerin "Son aşamada" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Netanyahu ve hükümetinin taş koymaktansa anlaşmanın imzalanmasını sağlamak için çalışması gerektiği" vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinesindeki aşırı sağcı kanadın baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri yapılan esir takasını sabote ettiği iddia ediliyor. The Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Hamas'ın müzakerelerde "büyük tavizler" verdiğini ileri sürmüştü.

Kaynaklar ayrıca, Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki İsrail askerlerinin geri çekilmemesi, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği yönündeki şartları müzakereler sırasında yeniden sunduğuna dikkati çekmişti.

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 39 BİN KİŞİYE DAYANDI

Hamas ve Tel Aviv arasında ateşkes ile karşılıklı esir takası için dolaylı müzakereler devam ederken İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları daha da şiddetlendi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.