Netanyahu: İsrail İran Halkına Karşı Mücadele Vermiyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail'in mücadelesinin İran halkına değil, İran rejimine karşı olduğunu belirtti. Ayrıca, İran halkının özgürlük için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "İran halkına karşı mücadele vermediğini" öne sürdü.

İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından Netanyahu'nun İran halkına yönelik açıklamalarına yer verildi.

"İsrail'in mücadelesinin İran halkına karşı değil, (İran) rejime karşı" olduğunu öne süren Netanyahu, "İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini" öne sürdü.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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Yorumlar (1)

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