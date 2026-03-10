Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırıları sürdürme mesajı verdi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların süreceğini ve İran halkının rejimden kurtulması amacında olduklarını açıkladı. ABD ile ortak saldırılarda önemli kayıplar verildiği belirtiliyor.

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın direncini kırdıklarını savunarak saldırılara devam edecekleri sinyalini verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İsrail Sağlık Bakanı Haim Katz ile Ulusal Sağlık Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmayı paylaştı.

Netanyahu, amaçlarının İran halkının "rejimden kurtulmasını sağlamak" olduğunu iddia ederek "Şimdiye kadar aldığımız önlemlerle onların (İran yönetiminin) direncini kırdığımız ve hala aktif olduğumuz şüphesizdir." dedi ve saldırıların devam edeceği mesajı verdi.

İsrail'in uluslararası konumunda bir değişimi sağladıklarını öne süren Netanyahu, savunmanın İran'a yönelik saldırılardan daha önemli olduğunu söyledi.

Netanyahu, savunmanın her şeyden önce halkın iradesi olduğunu ve İsrail halkının inancının yüksek olduğunu iddia etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
