Netanyahu: "(İran'da) Devrim Muhafızları'nın kullandığı demiryollarını ve köprüleri vurduk"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi paylaştığı kısa video mesajını yayımladı.

İran'da dün nakliye uçaklarını ve onlarca helikopteri saldırı düzenleyerek imha ettiklerini savunan Netanyahu, bugün de Devrim Muhafızları'nın kullandığını iddia ettiği demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını kaydetti.