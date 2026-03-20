Netanyahu, İran'a saldırılar sürerken güvenlik durum değerlendirme toplantısı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırılar sürerken güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail Merkez Komutanlığında düzenlediği güvenlik toplantısına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir olmak üzere güvenlik yetkilileri katıldı.

Netanyahu'nun toplantıda, İsrail ordusu, iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisinin faaliyetlerini değerlendirdiği bildirildi.