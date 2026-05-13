İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ve İran'ın İHA saldırılarına karşı güvenlik toplantısı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ve İran'dan gelen insansız hava aracı tehditlerini görüşmek üzere üst düzey bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Hükümet, Hizbullah'ın İHA'larına karşı koruma sağlamak için 700 milyon dolar bütçe onayladı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu, Lübnan ve İran'dan gönderilen patlayıcı yüklü İHA'lar meselesini ele almak amacıyla güvenlik toplantısı yaptı.

Güvenlik toplantısının "üst düzey yetkililerle" yapıldığı belirtilirken, katılımcılara ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, İsrail Kanal 14 televizyonu da hükümetin savunma alanında yeni bir bütçeyi onayladığını duyurdu.

Haberde, "Hükümet, askerleri Hizbullah'a ait insansız hava araçlarından korumak amacıyla teknolojik sistemlerin devreye alınması için yaklaşık 700 milyon dolarlık bütçeyi onayladı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal ve saldırılarına ilişkin haberde, Hizbullah'ın İHA saldırılarının savaşın seyrini "son bir ayda değiştirdiği" kaydedildi.

İsrail gazetesi Haaretz'e göre, 2 Mart'tan bu yana Hizbullah'ın karşı saldırılarında 4 İsrail askeri hayatını kaybederken 40'tan fazla asker yaralandı.

Hizbullah'ın İsrail ordusuna karşı İHA saldırıları

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine fiber optik kablolu kamikaze İHA saldırıları düzenliyor.

İsrail Ordu Radyosu, dün İHA'ların, İsrail ordusunun elektronik savunma sitemlerini etkisiz bırakması sonrası Tel Aviv yönetimi yeni önlem arayışlarına girdiğini belirtmişti.

Hizbullah'ın saldırılarına karşı bu alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla İHA üretimi için İsrail ordusu bünyesinde üretim tesisi kurulacağı açıklanmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yakın "Israel Hayom" gazetesine 9 Mayıs'ta konuşan isimleri açıklanmayan üst düzey subaylar, İsrail ordusunun Hizbullah İHA'ları karşısında etkisiz kaldığını itiraf etmişlerdi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
