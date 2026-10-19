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Netanyahu, hükümeti kurarsa Ben-Gvir'e üst düzey bakanlık vereceğini söyledi

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Başbakan Netanyahu, 27 Ekim seçimleri sonrası hükümeti kurması halinde aşırı sağcı Ben-Gvir'e üst düzey bakanlıklardan birini vereceğini söyledi. Netanyahu, Avrupalı liderlere Ben-Gvir'i hükümete almama sözü verdiği iddiasını yalanlayarak algı operasyonu olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim seçimleri sonrası hükümeti kendisinin kurması halinde aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümette üst düzey bakanlıklardan birini üstleneceğini söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in orta kesimindeki Lod kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde konuşan Netanyahu, Ben-Gvir'in kendisi hakkında dile getirdiği iddialara yanıt verdi.

Avrupalı liderlere seçimi kazanması halinde Ben-Gvir'i hükümete dahil etmeyeceği sözünü verdiği yönündeki iddianın "yalan ve algı operasyonu" olduğunu söyleyen Netanyahu, hükümeti kendisi kurması halinde aşırı sağcı Ben-Gvir'in üst düzey bakanlıklardan birini üstleneceğini belirtti.

Ben-Gvir dün, Başbakan Netanyahu'nun Avrupalı liderlere, 27 Ekim'deki seçimlerde başarılı sonuç alırsa kendisini hükümete dahil etmeme sözü verdiğini iddia etmişti.

Netanyahu ile Ben-Gvir arasında gerilim

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki gerilim dikkati çekiyor.

Ben-Gvir Netanyahu'nun kendisiyle görüntü vermekten kaçındığını ileri sürmüştü.

İki koalisyon ortağı arasındaki gerilim, Ben-Gvir'in gelecek hükümette Savunma Bakanlığını istemesine karşın, Netanyahu'nun, "Hem Savunma Bakanlığı hem Ulusal Güvenlik Bakanlığı Likud'un olacak." açıklamasıyla yükselmişti.

Yahudi Gücü Partisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot ile anlaşmakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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