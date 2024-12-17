İsrail Savunma Bakanı, Suriye'deki işgalin süreceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'de 7 Aralık'tan sonra işgal ettiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitti. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Suriye'de 7 Aralık sonrası işgal edilen tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nda "durum değerlendirmesi" yaptığı belirtildi. Başbakan Netanyahu'nun burada işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını gözden geçirdiği kaydedildi.

KATZ, İŞGALİN DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ

Öte yandan Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi. Savunma Bakanı Katz, İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini korumak için bulunduğunu iddia ederek işgali savundu. İşgalin, "İsrail'in güvenliğini güçlendirdiği" ve Suriye'de Baas rejimini deviren gruplara karşı "caydırıcı" olduğunu ileri süren Katz, "İhtiyaç duyulduğu sürece buradakalacağız." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.