Netanyahu: Hamas Artık Olmayacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmasının ardından Hamas'ın Gazze'deki varlığının sona ereceğini savundu. Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılacağı ve Hamas'ın silahlı varlığının ortadan kalkacağı açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'in Gazze'de 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini duyurmasının ardından Gazze'de Hamas varlığının olmayacağını ileri sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi sınırındaki Askalan kentindeki Eylat-Aşkelon Boru Hattı Şirketi genel merkezindeki açıklamasında, "Silah tutan herkesi öldürmemiz gerekiyor. Daha azı değil. Büyük İsrail onlara mı diz çökecek? Hamas koca İsrail ordusunu mu yenecek?" dedi.

Netanyahu, esirlerin serbest kalması ile Hamas'ın Gazze'deki varlığının sona erdirilmesinin aynı anda mümkün olmayacağı önermelerinin "saçmalık" olduğunu savundu.

"Size söylüyorum artık Hamas olmayacak." ifadesini kullanan Netanyahu, "Geriye dönmeyeceğiz. Bitti. Tüm esirlerimizi serbest bırakacağız." dedi.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuştu.

Netanyahu, İran ile Gazze'yi görüşmek üzere ABD'ye gidecek

Başbakan Netanyahu, dünkü kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, gelecek hafta ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gideceğini doğrulamıştı.

Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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