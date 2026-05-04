Netanyahu yolsuzluk duruşmasını erteletmek istedi

Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun talebine rağmen duruşmanın yarın saat 13:30'da başlamasına hükmetti

İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu, "siyasi ve güvenlik toplantıları" yapacağı gerekçesiyle yarınki duruşmasının iptalini istedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun yarınki duruşmada ifade vermemek için talepte bulunduğunu bildirdi.

Habere göre, Netanyahu, "siyasi ve güvenlik toplantılarını" gerekçe göstererek yarın yapılacak yolsuzluk davası duruşmasının iptal edilmesi talebinde bulundu.

Savcılık, mahkemeye Netanyahu'nun talebinin kabul edilmesine karşı çıktığını bildirerek talepte ifade edilen toplantıların ardından duruşmanın yapılabileceği belirtildi.

Kudüs Bölge Mahkemesi, duruşmanın saat 13.30'da başlayıp 17.00'de sona ermesine hükmetti.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
