İsrail gazetesine göre Netanyahu, kurmaylarına erken seçime hazırlanma talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümetindeki sıkıntılar nedeniyle gelecek yılki genel seçimlerin erkene alınması için talimat verdi. Seçimlerin Haziran 2026'da yapılabileceği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek yıl ekim ayında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması için kurmaylarına talimat verdiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki bazı çıkmazlar nedeniyle erken seçim seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun, Ultra-Ortodoks Yahudileri yakından ilgilendiren askerlik yasa tasarısı ve bütçe konusunda koalisyon hükümetindeki fikir ayrılıkları nedeniyle erken seçime gitmeyi hedeflediği ifade edildi.

Haberde, Netanyahu'nun kamuoyu önünde başında olduğu hükümetin görev süresini tamamlayacağı yönünde açıklamalar yaptığı ancak kurmaylarına ekimdeki genel seçimlerin erkene çekilmesi için gerekli çalışmalara başlanması talimatı verdiği kaydedildi.

Genel seçimlerin erkene alınarak Haziran 2026'da yapılabileceği belirtildi.

İsral'de en uzun süre görev yapan ve görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
