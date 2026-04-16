Netanyahu, duyurulan ateşkese rağmen Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından duyurulan geçici ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'daki işgal bölgelerinde kalmaya devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, işgal altındaki bölgelerin kapsamını genişlettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu geçici ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajında, Trump'ın duyurduğu Lübnan'da geçici ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, duyurulan ateşkese rağmen Lübnan'da işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail ordusunun işgalini sürdüreceği bölgenin yalnızca 2 Mart öncesinde konuşlu olduğu 5 nokta olmadığını söyleyen Netanyahu, bunun aynı zamanda "Denizden başlayıp Dov Dağı (Şeba Çiftlikleri) ve Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) yamaçlarına, Suriye sınırına kadar uzanan yaklaşık 10 kilometre genişliğinde" bir bölge olduğunu belirtti.

Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'da iki ülkenin büyükelçileri arasında yapılan toplantıda ele alınan anlaşmayı ilerletmek için 10 günlük ateşkesi kabul ettiklerini ileri sürdü.

Lübnan ile görüşmelerde iki temel taleplerinin olduğunu savunan Netanyahu, bunların Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir barış anlaşması olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Haberler.com
500

Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı

Artık onun da takımı var! 75 yıllık kulübü satın aldı

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti

Maraş'ı karıştıran iddia! Emniyet Müdürü tek sözüyle herkesi ikna etti
Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı

Artık onun da takımı var! 75 yıllık kulübü satın aldı

Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! Üsse böyle giriş yaptılar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu