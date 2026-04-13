Haberler

İsrail basını: Netanyahu, İran'la ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini belirtti. Ancak, Netanyahu'nun bu ifadesinin resmi bir açıklamada yer almadığı dikkat çekti.

İsrail basınının iddiasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun kabine toplantısında İran ile ateşkes konusuna değindiğini aktardı.

Habere göre, Netanyahu kabine toplantısında İran ile ateşkesin çok kısa bir süre içerisinde bozulabileceğini söyledi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun söylediği iddia edilen "ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğine" ilişkin bir ifadesinin olmaması ise dikkati çekti.

İslamabad'da anlaşmaya varılamadı

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

